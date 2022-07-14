Командир нацбата «Медведи SS» Кравцов рассказал об убийстве пленного сослуживцем

Пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного. Об этом сообщает РИА Новости.
Кравцов в беседе с агентством рассказал, что члены батальона находились в бункере с морпехами и разведротой. Они взяли пленного, к которому относились «нормально».
«В итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — рассказал он.
Согласно информации из открытых источников, нацбат «Медведи SS» входит в состав ВСУ. Его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд. В России его членов считают неонацистами.