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Командир нацбата «Медведи SS» Кравцов рассказал об убийстве пленного сослуживцем

Командир нацбата «Медведи SS» Кравцов рассказал об убийстве пленного сослуживцем
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного. Об этом сообщает РИА Новости.

Кравцов в беседе с агентством рассказал, что члены батальона находились в бункере с морпехами и разведротой. Они взяли пленного, к которому относились «нормально».

«В итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — рассказал он.

Согласно информации из открытых источников, нацбат «Медведи SS» входит в состав ВСУ. Его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд. В России его членов считают неонацистами.

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