Полковник Народной Милиции ЛНР с позывным Бизон в беседе с журналистами «MK.RU» рассказал, что поставки Западом оружия на Украину — вовсе не знак «дружбы» со стороны партнеров.
«Настоящие друзья помогают не оружием. Они дают технологии, учат зарабатывать, работая, обучают новым, нужным для населения профессиям. А это не товарищи. Они дают патроны, а в обмен пытаются вывезти зерно. Рано или поздно до украинцев дойдет, в какую яму их затянули западные друзья», — рассказал Бизон.
Военный добавил, что украинскому народу следует искать друзей не на Западе, который только рад подлить масла в огонь конфликта, а с теми, с кем они родились на одной земле, «с кем жили, живут и будут жить». Бизон сказал, что народ ЛНР готов протянуть руку помощи, но нынче враждебно настроенная сторона должна осознать свои ошибки и «перелистнуть позорную страницу истории».