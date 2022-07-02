Командир ЛНР Бизон: Украина скоро поймет, в какую яму ее толкнул Запад

Военный добавил, что украинскому народу следует искать друзей не на Западе, который только рад подлить масла в огонь конфликта, а с теми, с кем они родились на одной земле, «с кем жили, живут и будут жить». Бизон сказал, что народ ЛНР готов протянуть руку помощи, но нынче враждебно настроенная сторона должна осознать свои ошибки и «перелистнуть позорную страницу истории».