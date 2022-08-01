Новости0

Командир бригады «Пятнашка» рассказал о вызовах, с которыми сталкивается НМ ДНР в Донбассе

Командир бригады «Пятнашка» рассказал о вызовах, с которыми сталкивается НМ ДНР в Донбассе
Андрей Бутко/ CC-BY-SA-3.0

Бригада НМ ДНР «Пятнашка» постоянно удивляет противника в ходе спецоперации на Украине, заявил СМИ командир формирования Ахра Авидзба. 

Более известный под позывным Ахбаз командир «Пятнашки» дал эксклюзивное интервью «Московскому комсомольцу» и рассказал, что его подразделение всегда знает, чем поразить неприятеля. 

«В ход идет и тактика, которую враг не ожидает, и необычное применение имеющейся техники», — отметил командир.

Авидзба рассказал, что бойцы его бригады используют технику по-разному: порой танк как пушку, а пушку — как танк. Также им приходится анализировать каждую ситуацию и уметь подстраиваться под нее.

ВСУ народная милиция днр пятнашка Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.