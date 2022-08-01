Командир бригады «Пятнашка» рассказал о вызовах, с которыми сталкивается НМ ДНР в Донбассе

Бригада НМ ДНР «Пятнашка» постоянно удивляет противника в ходе спецоперации на Украине, заявил СМИ командир формирования Ахра Авидзба.
Более известный под позывным Ахбаз командир «Пятнашки» дал эксклюзивное интервью «Московскому комсомольцу» и рассказал, что его подразделение всегда знает, чем поразить неприятеля.
«В ход идет и тактика, которую враг не ожидает, и необычное применение имеющейся техники», — отметил командир.
Авидзба рассказал, что бойцы его бригады используют технику по-разному: порой танк как пушку, а пушку — как танк. Также им приходится анализировать каждую ситуацию и уметь подстраиваться под нее.