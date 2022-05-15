...
    В тренде

    Командир батальона «Спарта» Жога: ответственность за расцвет украинского нацизма лежит на США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Командир батальона «Спарта» Жога: ответственность за расцвет украинского нацизма лежит на США

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Федеральное агентство новостей

    Украинский нацизм обязан своим существованием Соединенным Штатам и их европейским союзникам, заявил командир батальона Народной милиции ДНР «Спарта» Артем Жога.

    По его словам, именно западные элиты породили явление, которое теперь ощущают простые европейцы и американцы.

    «Теперь уже многие простые жители Европы и Америки на себе ощущают всю “прелесть” этого нацизма, фашизма, поддержки нацистской Украины», — сказал Жога в комментарии для «Известий».

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявлял, что Запад намерен продолжать свою антироссийскую кампанию «до последнего украинца».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.