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Украинский нацизм обязан своим существованием Соединенным Штатам и их европейским союзникам, заявил командир батальона Народной милиции ДНР «Спарта» Артем Жога.
По его словам, именно западные элиты породили явление, которое теперь ощущают простые европейцы и американцы.
«Теперь уже многие простые жители Европы и Америки на себе ощущают всю “прелесть” этого нацизма, фашизма, поддержки нацистской Украины», — сказал Жога в комментарии для «Известий».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявлял, что Запад намерен продолжать свою антироссийскую кампанию «до последнего украинца».
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