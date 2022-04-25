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    Командир батальона «Пятнашка» рассказал о нехватке боеприпасов у военнослужащих ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Командир батальона «Пятнашка» рассказал о нехватке боеприпасов у военнослужащих ВСУ

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    globallookpress/Komsomolskaya Pravda

    Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой боеприпасов. Такой информацией поделился командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.

    По словам Авидзбы, ВС РФ и ВСУ продолжают изучать друг друга обстрелами. Как выяснилось, украинские военные начали активно экономить боеприпасы, что говорит о многом, пишет РИА Новости.

    «Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса», — сообщил командир батальона.

    Авидзба также подчеркнул, что у военнослужащих ВСУ чувствуется «снарядный голод», им необходимо собрать «мозги в кучу» и отступить, ведь поведение ВСУ давно уже известно и за восемь лет проанализировано.

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