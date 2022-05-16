    В тренде

    Командир «Азова»* вышел на связь, подтвердив сдачу в плен на «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Командир «Азова»* вышел на связь, подтвердив сдачу в плен на «Азовстали»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com / Victor / XinHua

    Командир «Азова»* (против участников организации возбуждены уголовные дела) Денис Прокопенко опубликовал видеообращение. В нем он подтвердил, что гарнизон «Азовстали» сдается в плен.

    «В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», — заявил он.

    О переговорах между националистами и представителями армии России стало известно 16 мая — с территории предприятия с белым флагом вышла небольшая группа «азовцев». После в Минобороны сообщили о переговорах с националистами — сторонам удалось договориться о вывозе раненных в ДНР.

    Решение о сдаче, как и говорили многие эксперты, является «мужественным и единственно правильным решением».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.