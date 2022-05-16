Командир «Азова»* вышел на связь, подтвердив сдачу в плен на «Азовстали»

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Командир «Азова»* (против участников организации возбуждены уголовные дела) Денис Прокопенко опубликовал видеообращение. В нем он подтвердил, что гарнизон «Азовстали» сдается в плен.
«В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», — заявил он.
О переговорах между националистами и представителями армии России стало известно 16 мая — с территории предприятия с белым флагом вышла небольшая группа «азовцев». После в Минобороны сообщили о переговорах с националистами — сторонам удалось договориться о вывозе раненных в ДНР.
Решение о сдаче, как и говорили многие эксперты, является «мужественным и единственно правильным решением».
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