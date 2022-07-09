Командир 6-го казачьего полка НМ ЛНР показал трофейные знамена украинских частей

Командир 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных показал захваченные знамена подразделений ВСУ.
В интервью РИА Новости он рассказал, что все они были захвачены в ходе боестолкновений. Он показал несколько из них, в том числе знамя батальона имени генерала Курченко, который был ликвидирован ополченцами еще в 2014 году.
«Знамя 10-го горно-штурмового батальона “Эдельвейс”. Знамя батальона “Донбасс”. Знамя 72-й механизированной бригады “Черные запорожцы”», — рассказал Полуполтинных.
Ранее сообщалось, что союзные силы НМ ЛДНР и ВС РФ пресекли попытку украинской армии контратаковать в Запорожской области.