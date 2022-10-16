Команда соцсети ЯRUS перечислила любимые достопримечательности Санкт-Петербурга

В то же время старший менеджер по работе с блогерами Любовь Янина не может представить себя вне культурной жизни города. Чтобы расширить свой кругозор, она выбирает нетипичные места и мало кому известные маршруты. Так, лютеранская церковь Анненкирхе хранит в себе настоящий дух истории.