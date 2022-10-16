Команда соцсети ЯRUS перечислила любимые достопримечательности Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург по праву признан культурной столицей России. Сотрудники молодой социальной сети ЯRUS рассказали, на что посмотреть и обратить особое внимание в городе на Неве.
Специалист системной поддержки ЯRUS Евгений Столяров признался, что весь центр Северной столицы — одна большая достопримечательность. Мужчина любит прогуливаться по проспектам и улочкам, зачастую любуясь абсолютно не туристическим Петербургом.
«Не могу объяснить почему, но меня с детства постоянно тянет подняться на верхний ярус и полюбоваться крышами домов родного города», – рассказал о своем пристрастии Столяров.
В то же время старший менеджер по работе с блогерами Любовь Янина не может представить себя вне культурной жизни города. Чтобы расширить свой кругозор, она выбирает нетипичные места и мало кому известные маршруты. Так, лютеранская церковь Анненкирхе хранит в себе настоящий дух истории.
Менеджеру по работе с блогерами Надежде Дмитриевой было тяжело определиться, какая достопримечательность для нее самая любимая.
«Чего только стоят дворы и парадные – отдельный вид искусства! И все-таки есть у меня одна безумная любовь. Всегда восхищали разводные мосты Петербурга, особенно Дворцовый», – отметила менеджер по работе с блогерами ЯRUS.
В приложении ЯRUS всегда можно найти интересные события, которые связаны с культурной жизнью Санкт-Петербурга. Пользователи могут облегчить поиск при помощи персональных ярусов на своей личной странице.