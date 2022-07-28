Команда криптовалюты Solana открыла свой первый офлайн-магазин в Нью-Йорке

Криптопроект Solana открыл свой первый офлайн-магазин, который находится в Манхэттене, одном из самых дорогих районов Нью-Йорка.





Сеть Solana позиционирует себя как более быструю альтернативу блокчейну Ethereum, поддерживая смарт-контракты, NFT и различные децентрализованные приложения. В прошлом году токен сети SOL вырос в цене и вошёл в топ-10 криптоактивов по рыночной стоимости.

В данном магазине представлены продукты, связанные с криптовалютой SOL, а надпись «Solana Pay Accepted Here» на стекле витрины недвусмысленно говорит о приёме криптоплатежей. В лаконичном пространстве представлена галерея NFT, посвящённая коллекции Degenerate Ape Academy.





Также среди продукции этого магазина различные рубашки, свитеры и кепки с фразами, которые популярны и известны в криптосообществе. К примеру, встречаются такие надписи, как «это не финансовый совет» или «WAGMI».





При входе в магазин размещена интерактивная инсталляция, визуализирующую то, что происходит в блокчейне Solana в режиме реального времени, включая совершение транзакций и выпуск NFT.

Посетители магазина могут настроить кошелёк Phantom (самый популярный кошелёк на Solana) и записать свои слова-пароли на крошечной карточке для безопасного хранения.





Кроме того, желающие могут ознакомиться с учебными пособиями по таким платформам, как STEPN (приложение, работающее по принципе «играй, чтобы заработать») и торговой NFT-площадке Magic Eden.