«Команда фантазеров»: экс-депутат Рады Олейник раскрыл блеф Киева с отказом от импорта газа из России

Когда власти Украины говорят о биогазе — это отходы от животных и каких-то биологических материалов, то этого скоро не будет, считает Олейник. По словам бывшего украинского депутата, сегодня реально под угрозой находится сбор урожая. Во-первых, в текущем году успели посеять только 70% зерновых и так далее. И это официальная статистика, отметил политик, она, скорее всего, не соответствует действительности. При этом остается масса вопросов: как собрать урожай, какой он будет: по погодным условиям и так далее. Олейник подчеркнул, что, если нет зерна, нет животноводства, нет биогаза и так далее.