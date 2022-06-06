«Команда фантазеров»: экс-депутат Рады Олейник раскрыл блеф Киева с отказом от импорта газа из России

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна может полностью отказаться от импорта газа из России, заменив его собственным биогазом. Есть ли на Украине такие ресурсы и чего добивается Киев, делая такие заявления, рассказал в беседе с «Народными Новостями» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По словам генерального директора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, Киев может нарастить объемы собственной добычи, а также увеличить производство биогаза.
«У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа. Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза», — сообщил Макогон.
Когда власти Украины говорят о биогазе — это отходы от животных и каких-то биологических материалов, то этого скоро не будет, считает Олейник. По словам бывшего украинского депутата, сегодня реально под угрозой находится сбор урожая. Во-первых, в текущем году успели посеять только 70% зерновых и так далее. И это официальная статистика, отметил политик, она, скорее всего, не соответствует действительности. При этом остается масса вопросов: как собрать урожай, какой он будет: по погодным условиям и так далее. Олейник подчеркнул, что, если нет зерна, нет животноводства, нет биогаза и так далее.
«Макогон, конечно, блефует. Зеленский блефует. Это вообще команда абсолютно, мягко говоря, фантазеров», — сказал экс-депутат.
По словам Олейника, ложью это заявление является по нескольким причинам. Первая — угробили экономику. Если нет экономики, газ не нужен. Бывший депутат привел в пример химическую промышленность. Например, комбинат «Черкасский азот», который выпускал удобрения, а без них, как он отметил, невозможно развитие сельского хозяйства.
«80% в составе удобрений газ — это не энергетическая составляющая, а сырье. При таких ценах, понятно, что производить и продавать удобрения невозможно, поэтому все сокращено до минимума», — считает Олейник.
Основные газодобывающие территории — это Харьковская и Полтавская области. Не очень понятно, как они будут там добывать что-то в условиях конфликта, считает Олейник. Объемы добычи на Украине падают постоянно. По словам экс-депутата, если раньше Украина добывала 18 млрд кубометров газа в год, то сегодня около 15. И снижение добычи продолжается. За счет чего они будут решать эту проблему — непонятно.
«Просто люди случайные управляют страной. А тренд такой — мы можем отказаться. Так возьмите и откажитесь от российского газа вообще. Дальше можете перекрыть транзит в Европу. Требуйте, чтобы Европа отказалась, вам проще это решить. Взять перекрыть и поставить точку», — отметил Олейник.
По словам бывшего украинского депутата, киевские власти лгут, поскольку другого выхода у них нет. Правда все равно выйдет наружу, но они выиграют время, для того чтобы продолжить грабеж, вывозить деньги за пределы страны, считает Олейник. Сегодняшняя украинская власть не думает связывать свою судьбу и судьбу своих детей с Украиной.
«К любым высказываниям, которые звучат на Украине, можно подставить высказывание Арестовича: “Ложь”. Вот наша идеология, вот наша национальная идея — лгать. Если мы будем говорить правду — нам конец. Это же Арестович так сказал. В итоге все они убегут, а Украина останется один на один с проблемами», — подытожил Олейник.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России. Однако очень сильно отразились на украинском экономическом положении.