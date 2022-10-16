Колумнистом газеты «Московский комсомолец» Олег Попцов скончался в 88 лет

Один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов скончался на 89-м году жизни, сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.
Журналист одно время возглавлял ВГТРК, а затем и ОАО «ТВ Центр». Также Попцов являлся колумнистом газеты «Московский комсомолец».
«Царствие небесное», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
В 2005 году Олег Попцов стал заслуженным деятелем искусств России. А в 2016 году был награжден Орденом Почета за большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания.