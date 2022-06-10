Колумнист У Синьбо предрек разделение мира на блоки после ситуации вокруг Украины

Международная система отношений претерпит значительные изменения после кризиса на Украине. Такое мнение выразил эксперт У Синьбо.
В статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» автор обратил внимание, что санкционное давление на Россию со стороны Запада подрывает сложившиеся правила. При этом подобные меры оказывают значительное влияние на миропорядок.
Колумнист считает, что в будущем произойдет переход от экономической глобализации к консолидации. Государства разделятся на торговые, технологические и валютные блоки. При этом экономические санкции США против России ослабят международный кредит Вашингтона. Затем некоторые страны задумаются о снижении зависимости от американской валюты.