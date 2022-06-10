Колумнист У Синьбо предрек разделение мира на блоки после ситуации вокруг Украины

Колумнист считает, что в будущем произойдет переход от экономической глобализации к консолидации. Государства разделятся на торговые, технологические и валютные блоки. При этом экономические санкции США против России ослабят международный кредит Вашингтона. Затем некоторые страны задумаются о снижении зависимости от американской валюты.