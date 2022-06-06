Колташов: санкции Европы в первую очередь бьют по экономике ЕС, а не России

Евросоюз официально одобрил шестой пакет санкций против России, который включает частичное нефтяное эмбарго. Как отразятся на самом Евросоюзе ограничения на поставки российской нефти рассказал «Народным Новостям» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Важной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет энергоресурс, поставляемый по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.
Евросоюз неспроста отложил блокировку нефти, поставляемую танкерами по морю, до осени, поскольку там прекрасно понимают, что их ситуация осложнится. По словам Василия Колташева, осенью положение на Украине будет уже новым и гораздо менее обнадеживающим для Евросоюза, Лондона и Вашингтона.
«Россия не торопится, поскольку пытается достичь морального эффекта, ну а Евросоюз вынужден размазывать свои санкции, для того чтобы показать, что санкций, которые он ввел, очень много. Однако ЕС не может применить некоторые меры без тяжелых последствий для себя», — отметил экономист.
По словам эксперта, последствия не заставят себя ждать. Во-первых, будут повышаться цены на топливо. Во-вторых, начнется транспортный хаос, поскольку будет происходить изменение маршрутов поставок, или подготовка к изменению маршрутов поставок, считает Василий Колташов. Сами европейские компании постараются извлечь из этого максимум выгоды, по крайней мере те, которые торгуют продовольствием. Понимая, что нефть будет дорожать, что топливо будет не в избытке, они постараются сделать так, чтобы возникал дефицит то одних, то других товаров для европейских потребителей, в результате повышались цены, отметил экономист.
«Если описывать перспективы химической промышленности, то это наиболее мрачная перспектива из всего. Ничего хорошего их не ожидает. Особенно пострадает Центральная Европа, потому что они в принципе не готовы перерабатывать нефть легких сортов и нуждаются в нефти, которая поступала бы из России», — рассказал эксперт.
По словам Василия Колташова, у Соединенных Штатов есть стремление отсечь Европу от России. Так затруднить торговые связи, чтобы европейская экономика не покупала у России, а покупала у США, одновременно с этим вызвать переток капиталов из Европы в Соединенные Штаты, что уже имеет место быть, то есть навредить Европе.
«И в этом смысле европейские санкции бьют в первую очередь по европейской экономике. В чью пользу они работают? Это определенно, они работают в пользу Соединенных Штатов. Для нас они тоже неудобны и неприятны. Другое дело, что Россия извлекает определенную выгоду из роста мировых товарных цен, который ускоряется санкциями Запада, и прежде всего Евросоюза», — отметил экономист.
По словам политолога, вашингтонские политики просчитывают все очень плохо, наблюдается сильно авантюристическое поведение. Это может привести к тому, что Европейский союз просто не выдержит напряжения и начнет сыпаться. Нации начнут взбрыкивать, сбрасывать контроль еврократии, отказываться поддерживать США и Лондон, считает Василий Колташов.
«Евросоюз может начать разваливаться, но это сценарий событий уже после того, как закончится спецоперация на Украине, и Россия выйдет к границам балканских государств, Венгрии, к польской границе непосредственно. И тогда уже будет понятно, что евразийский формат сотрудничества — это не теория, а это нечто реальное», — подчеркнул специалист.
Как отметил Василий Колташов, пока США на это не рассчитывают, однако их линия крайне авантюристична, и она легко может привести к разрушению Европейского союза. И похоже, считает эксперт, что так все и развивается: Европейский союз накапливает внутренние противоречия, которые в недалеком времени могут привести к его разрыву, и тогда уже будет совершенно другая интеграция в Евразии.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.