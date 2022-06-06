Колташов: санкции Европы в первую очередь бьют по экономике ЕС, а не России

По словам эксперта, последствия не заставят себя ждать. Во-первых, будут повышаться цены на топливо. Во-вторых, начнется транспортный хаос, поскольку будет происходить изменение маршрутов поставок, или подготовка к изменению маршрутов поставок, считает Василий Колташов. Сами европейские компании постараются извлечь из этого максимум выгоды, по крайней мере те, которые торгуют продовольствием. Понимая, что нефть будет дорожать, что топливо будет не в избытке, они постараются сделать так, чтобы возникал дефицит то одних, то других товаров для европейских потребителей, в результате повышались цены, отметил экономист.