Колташов назвал «финансовыми самоубийцам» тех, кто хранит сбережения в долларах

Американские доллары обесцениваются, поэтому лучше покупать природные ресурсы, чем инвестировать в валюту США. Об этом в интервью «Украина.ру» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Эксперт отметил, что Запад не смог обеспечить сильный и устойчивый доллар.
«Если вы в долларах резервируете, вы просто какие-то финансовые самоубийцы. Как ни крути — все дороги ведут в одну сторону, к обесцениванию доллара, что все поняли, и что происходит в товарном выражении», — заключил эксперт.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что страны Европейского союза и Соединенные Штаты помогли российскому рублю стать самой устойчивой валютой в мире. Таким мнением он поделился в беседе с Федеральным агентством новостей.