Колташов назал два неутешительных сценария выхода Евросоюза из кризиса, вызванного санкциями против России

В ближайшее время европейские экономики ожидает «несчастье», Евросоюзу надо принять экстренные меры, чтобы не «запустить» инфляцию, пишет газета Financial Times. Что следует предпринять Европейскому союзу, чтобы избежать худшего сценария, в беседе с «Народными Новостями» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Евросоюзу следует начать проводить собственную политику, учитывая интересы своих граждан. При этом ЕС, по словам экономиста, надо отодвинуть США от своих дел так далеко, как только возможно. То есть просто убрать от европейских процессов.
«Есть только один способ для стран, входящих в Евросоюз, избежать дальнейшего резкого усиления инфляции и экономических проблем, включающих рост безработицы, снижения уровня жизни и, возможно, сжатия производства — это начать строить новое объединение не против России», — рассказал Колташов.
В противном случае, считает экономист, следует ждать усиления инфляции. Экономические проблемы будут неминуемо нарастать. При этом европейским странам нужно подумать о путях выхода. По словам эксперта, суть европейских проблем не лежит на поверхности. Дело в том, что сейчас экономические аналитики разделены, по сути, на два лагеря в прогнозах ситуации.
«Один лагерь считает, что, максимум летом, будет пик роста мировых товарных цен, после чего наступит их снижение или произойдет стабилизация. Скорее всего, снижение. Другие считают, что рост цен продолжится и осенью никакого снижения, по крайне мере продолжительного и значительного, ожидать не приходится», — отметил экономист.
По всей видимости, считает эксперт, будет реализовываться второй сценарий, поскольку первый «сильно наивный». Другой путь выхода из кризиса будет для Евросоюза очень сложным и неоднозначным.
«Дело в том, что Евросоюз, взяв на себя роль передовика борьбы против России и активно разрушая собственную торговлю, превратился в такую зону мира, где инфляция генерируется даже сильнее, чем в других западных странах. При том, что на Западе вообще создается эта мировая инфляция, в первую очередь там. А это означает, что Евросоюз может столкнуться во второй половине 2022 года даже с усилением инфляции, особенно с осени. С усилением роста цен, на продовольственные товары, прежде всего», — сообщил эксперт.
Василий Колташов уточнил, что как политическое явление, ЕС под контролем США. По его словам, у Евросоюза были моменты просветления, моменты самостоятельности, может, неполной, но значительной, в том числе в финансовой сфере. Отметим хотя бы создание евро, которое в определенные моменты потеснило доллар в международной торговле.
«Но после Майдана на Украине это все закончилось. После Майдана Евросоюз стал более связан во внешней политике с Соединенными Штатами. Никто там, на верхних этажах, против политики США не возражает. Поэтому, я думаю, никакого шанса, что Европейский союз сейчас резко куда-то повернет, одумается, этого не случится», — подчеркнул Колташов.
Спасение европейских стран, по мнению экономиста, наступит другим путем: ряд стран сможет присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, хлопнув дверью в ЕС. Страны Восточной Европы, очень бедные государства юга еврозоны, смогут, как минимум, шантажировать Брюссель и расшатывать Европейский союз, а, может, и выходить из ЕС.
«Но не в таком формате, что сразу все вместе, абсолютно не так. А в формате один за другим — неожиданно. И так, присоединяясь к новому рационально построенному объединению стран, экономическому объединению, Евразийскому экономическому союзу, можно будет постепенно решать проблемы, источником которых является политика Евросоюза, в большей степени. Потому что она уничтожает торговлю этих стран, лишает их возможности защищаться от проблем. При этом, наоборот, создает эти проблемы», — подытожил Василий Колташов.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России.