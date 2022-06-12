Колташов назал два неутешительных сценария выхода Евросоюза из кризиса, вызванного санкциями против России

«Дело в том, что Евросоюз, взяв на себя роль передовика борьбы против России и активно разрушая собственную торговлю, превратился в такую зону мира, где инфляция генерируется даже сильнее, чем в других западных странах. При том, что на Западе вообще создается эта мировая инфляция, в первую очередь там. А это означает, что Евросоюз может столкнуться во второй половине 2022 года даже с усилением инфляции, особенно с осени. С усилением роста цен, на продовольственные товары, прежде всего», — сообщил эксперт.