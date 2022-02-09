Колташов: атака США против российского газа обернется полным фиаско для Европы

Колташов: атака США против российского газа обернется полным фиаско для Европы Новости
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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов уверен, что Россия найдет покупателей на свой газ, даже если газопровод «Северный поток – 2» не будет введен в эксплуатацию, сообщает РИА Новости. Экономист Василий Колташов рассказал в беседе с «Народными Новостями» о серьезных последствиях для Европы в случае отказа от газа из России.

«Это (запуск “Северного потока – 2”. — Прим. ред.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что “Северного потока – 2” не будет», — сообщил Чижов в беседе с РИА Новости.

Колташов: атака США против российского газа обернется полным фиаско для Европы

Экономист Василий Колташов рассказал «Народным Новостям», что в случае, если Европа откажется от российского газа, Москва сможет с легкостью найти покупателей на голубое топливо, а также появятся новые поставщики.

«Германия и другие страны Евросоюза без своего промышленного оборудования не смогут найти покупателей. За последние десятилетия у них вырос очень серьезный конкурент — китайская экономика. Она производит машиностроительную продукцию, и поставляет их в другие страны. Китай будет помогать другим странам в Евразии развивать собственную индустрию при поставках промышленного оборудования», — объяснил экономист.

Колташов: атака США против российского газа обернется полным фиаско для Европы

По словам Колташова, главной задачей США в настоящее время является попытка сломить сопротивление Германии в вопросе «Северного потока — 2». В том случае, если Вашингтону удастся переубедить Берлин отказаться от российского проекта, Германии придется заплатить за все издержки.

«За все указания Вашингтона платят другие страны. Поэтому ущерб для американской экономики остается минимальным, а для ЕС — максимальным. Евросоюз оплачивает американскую политику. Атака США против российского газа не выгодна никому. Недружественно к этой политике относятся в Германии, Австрии, Италии, Венгрии. За такие страны как Чехия, Польша решение принимают в США», — рассказал Колташов.

Колташов: атака США против российского газа обернется полным фиаско для Европы

Экономист отметил, что если в ЕС сократят долю российского топлива, то страны будут покупать спотовый газ и произойдет перераспределение поставок. В результате возникнет ситуация, когда европейские страны будут переплачивать за энергоресурсы, подчеркнул Колташов.

«В случае отказа от российского газа европейская экономика окажется в плачевном состоянии, поскольку экспорт будет дороже. Борьба с российским газом абсолютно не выгодна для Европы. Отказ от российского газа — самоубийство для экономики ЕС», — подытожил наш собеседник.

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#Северный поток-2 газ европа колташов Экономика
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