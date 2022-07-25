Коллекционер Молотилкин посоветовал хранить пятирублевые монеты для перепродажи спустя 100 лет

Пятирублевые монеты, которые сейчас находятся в обращении, через сотню лет получится выгодно перепродать. Такое заявление «Газете.Ru» сделал коллекционер, нумизмат Сергей Молотилкин.
Об этом он сообщил на фоне сообщений Банка России, что пятирублевые монеты в стране будут находиться в обращении наравне с пятирублевыми купюрами после их появления.
«Пример – сейчас 350 рублей стоят монеты Екатерины II времен Российской империи. Стоит хранить монеты сейчас для перепродажи в дальнейшем. Пятирублевки, которые в обращении сейчас, можно будет выгодно перепродать через сто лет», — рассказал Молотилкин.
Помимо пятирублевых банкнот, ЦБ вернет в оборот и десятирублевые купюры. Нумизматы охотятся за определенной серией этих денежных знаков: они готовы платить десятки тысяч даже за потрепанную банкноту, пишет «ФедералПресс».