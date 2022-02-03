Коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева статуса в отставке и неприкосновенности

Коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева статуса в отставке и неприкосновенности Новости
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Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева за несоответствие требованиям статуса судьи в отставке.

Ранее сообщалось, что в Грозном проходит незаконный митинг с требованием привлечь к ответственности членов семьи Янгулбаева. Митингующие требуют наказать их за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму.

Семья Янгулбаева уехала в Европу. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семейство в призывах к терроризму и экстремизму. Политик отметил, что они «планируют принять участие в организации целой сети».

 
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