Коллега Белого заявил, что актер странно вел себя перед увольнением из МХТ

Один из артистов МХТ имени Чехова, который предпочел остаться неназванным, высказался о внезапном отъезде артиста Анатолия Белого из России. Его переезд связан со специальной операцией на Украине.
Ранее Белый заявил, что не готов выступать на сцене из-за событий в мире. Его коллега отметил, что артист вел себя странно перед увольнением из культурного учреждения.
«Приходил на спектакль, запирался в своей гримерке, никого не пускал к себе. Его не видели в актерском буфете, репетиций не посещал, а на сцену выходил только после третьего звонка. Отыграв, не всегда выходил на поклоны, а если и выходил, то с выражением лица, полным скорби», — поделился аноним в интервью для «MK».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Вскоре РФ покинули многие представители шоу-бизнеса.