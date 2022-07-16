Коллега Белого заявил, что актер странно вел себя перед увольнением из МХТ

«Приходил на спектакль, запирался в своей гримерке, никого не пускал к себе. Его не видели в актерском буфете, репетиций не посещал, а на сцену выходил только после третьего звонка. Отыграв, не всегда выходил на поклоны, а если и выходил, то с выражением лица, полным скорби», — поделился аноним в интервью для «MK».