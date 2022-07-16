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Коллега Белого заявил, что актер странно вел себя перед увольнением из МХТ

Коллега Белого заявил, что актер странно вел себя перед увольнением из МХТ
Global look press/Ekaterina Tsvetkova

Один из артистов МХТ имени Чехова, который предпочел остаться неназванным, высказался о внезапном отъезде артиста Анатолия Белого из России. Его переезд связан со специальной операцией на Украине. 

Ранее Белый заявил, что не готов выступать на сцене из-за событий в мире. Его коллега отметил, что артист вел себя странно перед увольнением из культурного учреждения. 

«Приходил на спектакль, запирался в своей гримерке, никого не пускал к себе. Его не видели в актерском буфете, репетиций не посещал, а на сцену выходил только после третьего звонка. Отыграв, не всегда выходил на поклоны, а если и выходил, то с выражением лица, полным скорби», — поделился аноним в интервью для «MK»

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Вскоре РФ покинули многие представители шоу-бизнеса. 

белый коллеги МХТ
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