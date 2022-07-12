Количество жертв обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ возросло до семи

По словам чиновника, последствия взрыва от удара ВСУ сравнимы с ЧП в Бейруте летом 2020 года. Это катастрофа для Новой Каховки, подчеркнул Леонтьев, отметив, что приказ об атаке «отдал лично президент Украины».