Число жертв обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до семи. В результате удара украинских военных по этому населенному пункту Херсонской области пострадали еще порядка 40 человек.
«Я знаю точно о семи погибших и около 40 человек, которые обратились за помощью», — заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
По словам чиновника, последствия взрыва от удара ВСУ сравнимы с ЧП в Бейруте летом 2020 года. Это катастрофа для Новой Каховки, подчеркнул Леонтьев, отметив, что приказ об атаке «отдал лично президент Украины».
Ранее стало известно, что украинские военные вновь обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области. Данные об атаке ВСУ поступили из источника в военно-гражданской администрации Новой Каховки, сообщал «Царьград».