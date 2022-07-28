Во время вчерашней большой презентации в Китае компания Huawei поделилась новым достижением своей фирменной операционной системы HarmonyOS, которая приходит на смену Android на смартфонах и планшетах Huawei и Honor.





Как отметил Ю Чэндон (Yu Chengdong), генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, количество пользователей HarmonyOS уже превысило 300 миллионов.

Напомним, в апреле 2022 года сообщалось о преодолении рубежа в 240 млн, в декабре 2021 года — в 220 млн, в октябре — 150 млн, а в сентябре — 100 млн пользователей.

Вчера компания Huawei представила первые устройства на основе HarmonyOS 3 — планшет Huawei MatePad Pro 11 и новые часы Huawei Watch 3 Pro.