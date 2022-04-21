Количество погибших при возгорании в здании оборонного НИИ в Твери выросло до пяти

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Огонь продолжает бушевать в здании Центрального
научно-исследовательского института Министерства обороны в Твери. К настоящему
моменту число погибших при возгорании достигло отметки в пять человек, передает
ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Напомним, что в результате пожара также пострадали порядка
30 человек. Сейчас им всем оказывается медицинская помощь. Информации о степени
тяжести из травм пока не поступало.
Также сообщается, что общая площадь возгорания составляет
около тысячи «квадратов». Из-за огня произошло частичное обрушение кровли
здания.
На месте работают сотрудники шести пожарных частей. Причины и
обстоятельства возгорания станут известны после проверки, которую инициировала
Военная прокуратура, сообщал телеканал «360».
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