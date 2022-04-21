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    Количество погибших при возгорании в здании оборонного НИИ в Твери выросло до пяти

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Количество погибших при возгорании в здании оборонного НИИ в Твери выросло до пяти

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    pixabay.com

    Огонь продолжает бушевать в здании Центрального
    научно-исследовательского института Министерства обороны в Твери. К настоящему
    моменту число погибших при возгорании достигло отметки в пять человек, передает
    ТАСС со ссылкой на собственный источник.

    Напомним, что в результате пожара также пострадали порядка
    30 человек. Сейчас им всем оказывается медицинская помощь. Информации о степени
    тяжести из травм пока не поступало.

    Также сообщается, что общая площадь возгорания составляет
    около тысячи «квадратов». Из-за огня произошло частичное обрушение кровли
    здания.

    На месте работают сотрудники шести пожарных частей. Причины и
    обстоятельства возгорания станут известны после проверки, которую инициировала
    Военная прокуратура, сообщал телеканал «360».

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