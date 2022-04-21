Количество погибших при возгорании в тверском оборонном НИИ выросло до семи

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Семь человек стали жертвами крупного возгорания в здании тверского
центрального научно-исследовательского института Министерства обороны. Об этом
рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Напомним, что пожар начался сегодня. К настоящему моменту
известно, что огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров, произошло
частичное обрушение кровли.
Также сообщается о 30 пострадавших. Информации о степени
тяжести травм раненых и их состояния пока не поступало.
Сейчас ликвидацией возгорания занимаются сотрудники сразу шести
пожарных частей Твери. По данному факту Военная прокуратура начала проверку с
целью установления причин и обстоятельств ЧП. По ее итогам будет принято процессуальное
решение.
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