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    Количество погибших при возгорании в тверском оборонном НИИ выросло до семи

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Количество погибших при возгорании в тверском оборонном НИИ выросло до семи

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    pixabay.com

    Семь человек стали жертвами крупного возгорания в здании тверского
    центрального научно-исследовательского института Министерства обороны. Об этом
    рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

    Напомним, что пожар начался сегодня. К настоящему моменту
    известно, что огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров, произошло
    частичное обрушение кровли.

    Также сообщается о 30 пострадавших. Информации о степени
    тяжести травм раненых и их состояния пока не поступало.

    Сейчас ликвидацией возгорания занимаются сотрудники сразу шести
    пожарных частей Твери. По данному факту Военная прокуратура начала проверку с
    целью установления причин и обстоятельств ЧП. По ее итогам будет принято процессуальное
    решение.

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