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Количество подтвержденных случаев оспы обезьян в Италии выросло до 407

Количество подтвержденных случаев оспы обезьян в Италии выросло до 407
pxhere.com

Итальянские медики подтвердили более 400 случаев заболевания обезьяньей оспой. Об этом рассказал глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Италии Джанни Рецца.

«В Италии пока зарегистрировано 407 случаев с тенденцией к стабилизации. Ситуация находится под постоянным наблюдением, но не вызывает особого беспокойства», — пояснил Джанни Рецца.

Он добавил, что органы здравоохранения, а также власти областей и провинций завершили подготовку регламента действий в случае обнаружения инфицированного пациента. Ранее эксперт сообщал, что очаги распространения оспы обезьян имеют географические границы.

Оспа обезьян является вирусной инфекцией, которая способна передаваться от человека к человеку. Большинство случаев заболевания с весны 2022 года обнаружено в странах Европы.

здоровье Италия оспа обезьян
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