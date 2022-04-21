Количество подписчиков Netflix упало впервые за 10 лет — из-за ухода из России и повышения цен

После отказа работать в России стриминговый сервис Netflix столкнулся с серьезным кризисом — в компании впервые за 10 лет отметили потерю подписчиков. В первом квартале 2022 года сервис потерял 200 тысяч подписчиков из-за инфляции и конкуренции на рынке. Еще 700 тысяч зрителей также перестали пользоваться Netflix после ухода с российского рынка из-за военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании.

На отток подписчиков повлияли и другие факторы. Так, в США впервые за два года подорожала подписка на сервис — цена выросла с 13,99 доллара до 15,49 доллара в месяц.

В Netflix также отметили тенденцию зрителей “делиться паролями” — многие пользователи не покупают подписку, а используют чужие аккаунты. Сервис намерен запретить подобные действия и планирует взимать плату с пользователей, которые передают другим зрителям пароли от своих аккаунтов.

Кроме того, по прогнозам, во втором квартале этого года сервис потеряет еще около двух миллионов подписчиков. Это уже сказалось на стоимости акций компании, которая упала более чем на 25%. Сейчас пользователей Netflix по всему миру насчитывается 221,64 миллиона.

В Netflix отметили, что намерены восполнить финансовые потери за счет доплаты от зрителей, которые пользуются чужими аккаунтами. Кроме того, сервис планирует ввести новый, более дешевый вариант подписки, в котором будет присутствовать реклама, однако произойдет это не ранее 2023 года. Такая опция уже есть у конкурентов Netflix — сервисов HBO Max и Disney+.

Ранее Netflix также отказался транслировать центральные российские телеканалы и остановил работу над оригинальными российскими сериалами.