Количество пассажиров автобусов из Петербурга в Прибалтику и Финляндию за месяц выросло на 19%

Жители Санкт-Петербурга, привыкшие ездить в Прибалтику и Финляндию, начали активно искать альтернативу воздушному транспорту. Загрузка международных автобусов компании Lux Express достигла 74%, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Всего за май количество пассажиров на маршрутах увеличилось на 19%. Компания также добавляет все больше рейсов, передает издание «Форпост Северо-Запад».
«Маршрут Петербург — Хельсинки вырос с двух ежедневных отправлений в день в каждую сторону в марте до четырех в конце мая», — сообщили в организации.
Между Петербургом и Таллином в день теперь курсируют пять автобусов.В связи со снятием антиковидных ограничений Lux Express также вернула рейсы в Ригу.