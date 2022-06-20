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Количество пассажиров автобусов из Петербурга в Прибалтику и Финляндию за месяц выросло на 19%

Количество пассажиров автобусов из Петербурга в Прибалтику и Финляндию за месяц выросло на 19%
pxhere.com

Жители Санкт-Петербурга, привыкшие ездить в Прибалтику и Финляндию, начали активно искать альтернативу воздушному транспорту. Загрузка международных автобусов компании Lux Express достигла 74%, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Всего за май количество пассажиров на маршрутах увеличилось на 19%. Компания также добавляет все больше рейсов, передает издание «Форпост Северо-Запад».

«Маршрут Петербург — Хельсинки вырос с двух ежедневных отправлений в день в каждую сторону в марте до четырех в конце мая», — сообщили в организации.

Между Петербургом и Таллином в день теперь курсируют пять автобусов.В связи со снятием антиковидных ограничений Lux Express также вернула рейсы в Ригу.

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