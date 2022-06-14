Колесов заявил, что непогода продержится в Петербурге минимум два дня

Метеоролог отметил, что погодные условия в Санкт-Петербурге формируются под влиянием циклона, приближающегося к региону с южного направления. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в городе на Неве опустятся до отметки в +14 градусов, что обусловлено выпадением осадков. Подобные погодные условия продержатся в городе как минимум два дня.