Колесов заявил, что непогода продержится в Петербурге минимум два дня

Дождливая погода в Санкт-Петербурге продержится до четверга, 16 июня. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Он рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни.
Метеоролог отметил, что погодные условия в Санкт-Петербурге формируются под влиянием циклона, приближающегося к региону с южного направления. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в городе на Неве опустятся до отметки в +14 градусов, что обусловлено выпадением осадков. Подобные погодные условия продержатся в городе как минимум два дня.
«В четверг с уходом циклона от Санкт-Петербурга осадки закончатся, но сохранится свежий ветер западного направления, так что теплее сразу не будет», — рассказал Колесов.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Представители Гидрометцентра России заявили, что в регионе ожидается гроза.