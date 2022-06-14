Новости0

Колесов заявил, что непогода продержится в Петербурге минимум два дня

Колесов заявил, что непогода продержится в Петербурге минимум два дня
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Дождливая погода в Санкт-Петербурге продержится до четверга, 16 июня. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Он рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни.

Метеоролог отметил, что погодные условия в Санкт-Петербурге формируются под влиянием циклона, приближающегося к региону с южного направления. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в городе на Неве опустятся до отметки в +14 градусов, что обусловлено выпадением осадков. Подобные погодные условия продержатся в городе как минимум два дня.

«В четверг с уходом циклона от Санкт-Петербурга осадки закончатся, но сохранится свежий ветер западного направления, так что теплее сразу не будет», — рассказал Колесов.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Представители Гидрометцентра России заявили, что в регионе ожидается гроза.

александр колесов дожди погода похолодание санкт-петербург
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.