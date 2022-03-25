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Когда заводить детей в браке? JuliaPsychologist



Instruction

1. Оконченная учеба.

Беременность в школе или университете может осложнить жизнь не только девушке, но и серьезно повредить отношениям пары. Партнеры могут оказаться не готовы нести такую ответственность, хотят еще насладиться только друг другом. После получения образования супруги смогут уделять внимание детям, а не только себе.

2. Финансовая устойчивость.

Появление малыша – радостное событие, но требующее денежных вложений. Для женщины затраты будут на протяжении всей беременности: витамины, специальная одежда, постоянные посещения консультации и пропуск работы. Затем стоит подготовить необходимую мебель в детской комнате. По мере роста и развития ребенок будет требовать все больших денежных затрат.

3. Длительные отношения.

Лучше всего заводить ребенка не в период влюбленности, а когда партнеры давно знают друг друга, делят бытовые вопросы, заключили брак, содержат вместе домашнее животное. Забота и воспитание детей требует от супругов постоянной поддержки, понимание общих целей и совпадение принципов воспитания.

4. Изменение образа жизни.

Обычно, после рождения ребенка, именно женщина кардинально меняет свое поведение для заботы о малыше. Однако, многим это может даваться с трудом, не каждая согласиться надолго лишиться работы и общения с коллегами, пожертвовать личным временем. Стоит обсудить такие вопросы с супругом и распределить обязанности по уходу за детьми.

5. Личное желание.

Задумайтесь, хотите родить ребенка по собственному внутреннему мотиву или по настоянию родственников или друзей? Без своего желания есть риск постоянно думать о беременности, как об ошибке, которую уже не исправить. Помните, что никакая бабушка или лучшая подруга не будет помогать сутками. Супруги должны завести ребенка для себя, а не для кого-то.

6. Здоровье.

Не стоит упускать вопрос о психологическом и физическом благополучии. Обсудите заранее состояние здоровья с супругом, решите проблемы до родов. Вопреки распространенному мнению, что рождение ребенка омолаживает женщину, гинекологи подтверждают, что во время беременности у мамы обостряются все проблемы здоровья из-за высокой нагрузки на организм.

7. Поддержка.

Непросто будет воспитывать ребенка в одиночку, не меняя ничего в жизни остальной семьи. Привлекайте мужа и родственников на помощь. Дайте им почувствовать, что это коллективное дело, а не лично матери. Опираясь на поддержку супруга в данных вопросах, можно планировать появление детей в семье. Стоит осознанно и ответственно подходить в новой главе в отношениях, когда появится малыш.



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