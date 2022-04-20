Когда Xiaomi, Realme и Honor не конкуренты. OnePlus Nord N20 5G дебютировал в США

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Компания OnePlus представила недорогой смартфон Nord N20 5G. В отличие от многих других аппаратов компании, эту новинку представили изначально для рынка США. Там она появится в продаже 28 апреля по цене 282 доллара.





Учитывая специфику американского рынка, где не продаются смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и прочих китайских брендов, это будет очень неплохое предложение, если учитывать поддержку 5G.

Смартфон предлагает экран AMOLED диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, правда, без повышенной кадровой частоты. Сердцем служит достаточно свежая SoC Snapdragon 695 с неплохой для этого класса производительностью.





Оперативной памяти у аппарата имеется 6 ГБ, флэш-памяти предусмотрено 128 ГБ. Судя по всему, других модификаций нет. Ёмкость аккумулятора равна 4500 мА•ч, есть 33-ваттная зарядка. Основная камера представлена 64-мегапиксельным главным датчиком, шириком разрешением 8 Мп и датчиком глубины.

К сожалению, по каким-то причинам Nord N20 5G из коробки будет работать под управлением Android 11, тогда как большинство новинок текущего года уже предлагают Android 12.