Уже в январе многие подоконники превращаются в томатные оранжереи. В нашем умеренно-континентальном климате такая дачная традиция вполне естественна. В домашних условиях рассада крепнет, обзаводится сильной корневой системой и формирует первые листочки. Осталось только правильно подгадать, когда высаживать томаты в грунт.

В этой статье мы расскажем о главных условиях, необходимых для высадки. Также поделимся сроками и, конечно, не обойдем стороной и лунный календарь 2022 года. Если отнестись к томатам со всем трепетом, они обязательно порадует вас щедрым урожаем.

Когда высаживать рассаду томатов

Самый верный знак того, что уже пора, — температура земли. Ее следует замерить на глубине не менее 10 см, и она должна достигать 15 градусов. Для наших широт подходят следующие ориентиры: для высадки в теплицы сеять рассаду нужно в середине марта, а высаживать в середине мая; для высадки в грунт сеять следует в апреле и высаживать в июне.

Признаки того, что рассада готова, тоже легкоузнаваемы. Стебли должны быть крепкими, насыщенного зеленого цвета и с красноватым оттенком возле корней. Их рост в среднем должен составлять 30 см, при этом они должны быть крепкими, а не вытянутыми. В идеале перед высадкой успевает образоваться первая цветочная кисть.

© Depositphotos

Лунный календарь для высадки томатов в грунт

Согласно преданиям, сажать что-либо в открытый грунт категорически не стоит в полнолуние и новолуние. Вместо этого лучше отдать предпочтение следующим датам:

Когда сажать томаты в марте (для теплых регионов и подходящих теплиц)

Самый благоприятный день: 8 число.

Другие удачные дни: 03, 7-16, 20, 21, 30.

Неудачные дни: 28, 1.

© Depositphotos

Когда сажать томаты в мае

Самый благоприятный день: 5 число.

Другие удачные дни: 3-6, 10-15, 17, 19, 23, 24.

Неудачные дни: 22, 29 числа.

Самый неудачный день: 30, новолуние.

Когда сажать томаты в июне

Самый благоприятный день: 2 число.

Другие удачные дни: 03, 07-16, 20, 21, 30.

Неудачные дни: 6, 17, 27, 28.

© Depositphotos

Наши предки ассоциировали рост луны с ростом культур и всего живого. Многие огородники придерживаются древних традиций и наслаждаются богатым урожаем из года в год. А каких условий вы придерживаетесь, чтобы получить много сочных и сладких томатов?

