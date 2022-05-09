Когда видеокарты Intel всё-таки выйдут, у Nvidia и AMD будут проблемы? Тесты показывают, что Arc A370M зачастую опережает GeForce RTX 3050

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Прошло пять недель с момента условного выхода на рынок мобильных видеокарт Intel Arc. При этом тогда Intel рассказала лишь о двух младших моделях, а в ноутбуках появилась лишь самая младшая, да и то только в одной модели Samsung и только в Южной Корее. Но теперь у нас есть результаты тестирования в играх и модели Arc A370M.





Начать стоит с того, что редактору PC World пришлось лично посетить штаб-квартиру Intel, чтобы получить доступ к ноутбуку с такой видеокартой. Это говорит о проблемах компании с выпуском 3D-карт.

Напомним, если Arc A350M имеет 768 вычислительных ядер, то у A370M их уже 1024. При этом у обеих карт 64-разрядная шина и всего 4 ГБ памяти. То есть это решения начального класса. Тесты показывают, что Arc A350M уверенно опережает GeForce MX450, но не дотягивает до мобильно GTX 1650. Казалось бы, Arc A370M должна предлагать не особо и больше. Однако тут стоит вспомнить, что у неё существенно выше лимит мощности (до 50 Вт), из-за чего и частоты намного выше.





















В итоге в играх Arc A370M уверенно соперничает с GeForce RTX 3050! То есть это уже современный начальный уровень для игрового ноутбука без всяких оговорок.

Стоит отметить результат в Metro Exodus. Это версия Enhanced Edition, которая работает только на системах с поддержкой трассировки лучей. И тут мы видим, что Arc A370M совсем незначительно отстаёт от RTX 3050, Мы пока почти ничего не знаем о реализации трассировки лучей в GPU Intel, но, похоже, она весьма неплоха. Также новинка отлично показывает себя в приложении Topaz по обработке видео с использованием ИИ.

В целом Arc A370M выглядит намного интереснее, чем A350M. При этом неясно, была ли активна функция Intel Dynamic Tuning Technology, отключение которой, напомним, приводит к феноменальному росту производительности видеокарт Intel Arc. По крайней мере так было с A350M.