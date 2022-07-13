«Когда Украина очнется?»: Захарова заявила о солидарности Запада «до последнего жителя»

Столтенберг ранее заявил, что военный блок сконцентрирован на помощи Украине поставками вооружения, а не на присоединении страны к альянсу. Захарова в своем Telegram-канале объяснила, что новая западная солидарность заключается в сопротивлении РФ «до последнего украинца».