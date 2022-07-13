«Когда Украина очнется?»: Захарова заявила о солидарности Запада «до последнего жителя»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о дальнейшей поддержке Украины.
Столтенберг ранее заявил, что военный блок сконцентрирован на помощи Украине поставками вооружения, а не на присоединении страны к альянсу. Захарова в своем Telegram-канале объяснила, что новая западная солидарность заключается в сопротивлении РФ «до последнего украинца».
«Вот такая западная солидарность до последнего украинца. Когда Украина очнется?», — написала Захарова.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.