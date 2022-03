Когда солить картошку для пюре и в других случаях

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Возможно, кому-то из опытных хозяек эта информация покажется ух слишком банальной. Не осуждайте. Мне в юности она очень помогла. Вычитала ее в женском журнале лет 15 назад и на всю жизнь запомнила. Теперь и сыновьям постоянно талдычу, как и когда солить картошку правильно.

Как говорила героиня одного из моих любимейших советских фильмов, картофель можно приготовить по-разному: рецептов не счесть. Нужно лишь запомнить, что в каждом отделдьно случае соль и специи нужно вносить по-особенному. Детальнее об этом читайте далее.

Когда солить картошку во время варки

© Depositphotos

В начале списка картофель для пюре. Знаете, почему он разваливается? Вся проблема в том, что вы не вовремя вносите соль. Не переживайте, большинство хозяек допускают эту ошибку: добавляют соль в еще холодную воду. А нужно — спустя 5–7 минут после того, как вода закипит.

В это время и соль полностью может раствориться, и картофель уго готов ее впитать. К слову, профессионалы рекомендую добавить чуть меньше соли, чем нужно. Недостаток всегда можно восполнить, когда добавляете молоко.

© Depositphotos

Картофель в мундирах тоже нужно варить правильно. Ведь от его вкуса зависит, будет ли удачным салат. На самом деле картофель в кожуре для салата не солится. А если вы планируете подать его на стол как гарнир, солите в момент закипания. А воообще на профессиональной кухне овощи для салатов принято запекать.

Когда солить картошку на сковороде

© Depositphotos

Об этом трюке знают только опытные хозяйки. Но вы и сами можете его проверить. Если вы посолите картошку в начале жарки, то она пустит сок. И у вас выйдет не жареный картофель, а тушеный. Поэтому солить картошку рекомендуется за 5–7 минут до конца ее приготовления на сковороде. А картошку фри солить нужно вообще только на тарелке. Иначе она не будет хрустящей.

© Depositphotos

Тушеный картофель готовим подобным образом. Особенно если тушим его в каком-то соусе. Добавляйте к блюду соль (и лавровый лист, и другие специи) за 5–10 минут до конца готовки. Учитывайте также то, что некоторое количество соли уже может находиться в соусе по рецепту. Не пересолите блюдо!

Ну и, конечно, в процессе готовки все стоит пробовать. Этим правилом не брезгуют даже именитые повара. А когда солить картошку привыкли вы? Как вообще вносите специи и приправы в блюда из этого корнеплода? Делитесь опытом с нами в комментариях!

Фото на превью: depositphotos.com.

