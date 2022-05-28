Когда смартфон с 4G имеет в три раза более мощную зарядку при существенно меньшей цене. Представлен Oppo A57 4G

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Компания Oppo представила смартфон A57 4G. Напомним, версия A57 5G дебютировала в апреле с ценой 235 долларов.





Новая версия стоит 160 долларов, само собой, во многом уступая старшей, но не во всём. К примеру, тут установлен такой же аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч, только у старшей версии зарядка 10-ваттная, а у младшей — очень достойная для данного сегмента 33-ваттная.

Почти по всем остальным параметрам смартфоны идентичны, разве что у новой версии экран с поддержкой лишь 60 Гц. При этом это та же панель IPS диагональю 6,56 дюйма разрешением HD+.

У смартфона та же камера разрешением 13 Мп, такой же дизайн, та же Android 12 из коробки. Ещё одно отличие заключается в том, что A57 5G за 235 долларов предлагает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а A57 4G имеет лишь 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.