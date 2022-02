Когда сеять семена петунии на рассаду: крайние сроки

Каждая культура, будь то овощи, фрукты или цветы, требует индивидуального подхода. То же касается и петунии. Для небольших участков садоводы часто покупают готовую рассаду, чтобы высадить ее в подходящее время. Если же вы решили сами заняться выращиванием ростков, нужно основательно подготовиться. И первое, что нужно знать, — когда сеять семена петунии. Об этом и поговорим.

Этот прекрасный цветок отлично чувствует себя как в доме, так и на улице. Поэтому достаточно популярен среди цветоводов. Когда я увлеклась разведением растений, столкнулась с рядом проблем. Но мне помогла мамина подруга, у которой свой бизнес по их продаже. Благодаря своему многолетнему опыту она определила крайние сроки посева семян на рассаду. Теперь делюсь с вами!

Лучшее время для посева семян петунии

Сеять петунию можно с начала января, но будьте готовы к тому, что к моменту высадки ее придется обрезать. Примерно через 2,5–3 месяца рассада полностью готова к пересадке. Но благоприятные для этого условия наступают значительно позже. Если вы не хотите тратить время на лишние действия, тогда с посевом стоит повременить.

Вы можете высадить семена в середине января, если живете в теплых регионах и в первой половине апреля уже нет сильных заморозков. Растение достаточно устойчиво к низким температурам (от –2 до –4). Правда, для массового выращивания на продажу это время всё еще нельзя назвать оптимальным. Многие боятся покупать саженцы так рано.

Массово петунию начинают высаживать в открытый грунт в начале мая, когда погода более стабильна. Поэтому самое благоприятное время для посева — первая половина февраля. Крайний срок, когда можно сеять семена петунии, считается начало апреля.

Если вы твердо решили заняться выращиванием собственной рассады петунии, начните с выбора качественных семян. Тогда всходы будут ряснее, а сеянцы более здоровыми. А как вырастить растение в домашних условиях и как за ним ухаживать, читайте на сайте «Со вкусом».

