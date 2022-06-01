Когда новое оборудование не купить, а связь улучшать как-то надо. Минцифры России разрабатывает механизм совместного использования сотовых сетей операторами

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Изданию «Известия» стало известно о разработке Минцифры механизма совместного использования сотовых сетей операторами связи. Ожидается, что новая схема поможет улучшить качество связи в небольших населенных пунктах, а также справиться с образовавшимся в стране дефицитом телекоммуникационного оборудования.





Представитель Минцифры в разговоре с «Известиями» отметил, что нарушение логистических цепочек привело к временному дефициту современного телекоммуникационного оборудования. «Рост его стоимости существенно увеличил затраты на выполнение условий выделения LTE-частот для операторов. Это, в свою очередь, могло привести к существенному росту стоимости связи для граждан. Мы сочли важным поддержать обращение операторов и отложить исполнение условий предоставления LTE-частот на год, до стабилизации ситуации с поставками современного телекоммуникационного оборудования», – рассказали в Минцифры.

В Минцифры напомнили, что согласно условиям продления LTE-частот, в 2021 году установлен график покрытия населенных пунктов численностью свыше 1 тыс. человек и федеральных автодорог современными стандартами мобильной связи. «Уже тем решением Минцифры зафиксировало возможность совместного выполнения этих условий операторами связи. Теперь можно не строить четыре базовые станции для покрытия обозначенных территорий, а обойтись одной, согласовав условия ее использования», – отметили в ведомстве.

Представители пресс-служб «Мегафона» и МТС подтвердили изданию участие своих компаний в обсуждении проекта по совместному использованию сетей в отдаленных населенных пунктах. Представитель пресс-службы МТС также назвал такой механизм действенным и эффективным при условии взаимовыгодного партнерства компаний.