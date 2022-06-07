«Когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты». Российская компания S7 Space увольняет людей и приостанавливает проект по созданию ракеты-носителя легкого класса

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Как пишет РБК, из компании S7 Space («С7 Космические транспортные системы», она является «дочкой» S7 Group) уволили несколько десятков человек. Источник в компании сообщил, что «это связано с финансовыми проблемами компании S7, когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты».

В пресс-службе S7 сообщили, что в связи с отсутствием возможности привлечения финансирования проект по созданию ракеты-носителя легкого класса приостановлен. «В связи с этим с июня 2022 года S7 Space была вынуждена частично сократить штат сотрудников. Из более чем 100 человек компанию, к сожалению, покинули около 30 сотрудников», — сообщили в компании. При этом S7 Space продолжает деятельность по ряду направлений. В частности ведутся работы по аддитивным и сварочным технологиям, уточнили там.

В управлении S7 Space находится довольно примечательный объект — плавучий ракетно-космический комплекс «Морской старт». У него сложная судьба.

«Морской старт» создан в 1995 году в рамках проекта по запуску собираемых на Украине из российских комплектующих ракет-носителей «Зенит». Стартовая площадка базировалась в акватории Тихого океана вблизи кораллового острова Рождества. Учредителями изначально были американская корпорация Boeing (40%), «Энергия» (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас — Aker Solutions, 20%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%).

В эксплуатации ракетно-космический комплекс «Морской старт» находится с 1998 года. За период действия проекта с космодрома было произведено 36 запусков, в том числе 32 успешных, один частично успешный и три неудачных. В 2010 году по решению суда Energia Overseas Limited — дочерняя компания корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») — получила 95% акций. В 2014 году на фоне конфликта с Украиной пуски с космодрома были приостановлены.

Возродить проект попыталась S7. В апреле 2018 года владельцем космодрома стала компания S7 Space — «дочка» S7 Владислава Филева. Текущий владелец заморозил проект. В марте этого года сборочно-командное судно «Морского старта» Sea Launch Commander без демонтированного американского и украинского оборудования прибыло в порт Славянка в Приморском крае. Спустя месяц глава S7 Филев сообщил, что проект «Морской старт» заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что Роскосмос поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы «Морского старта» для продолжения пусков с 2024 года.