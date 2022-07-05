Когда казалось, что дешевле быть уже не может. Представлена портативная игровая консоль Ayn Loki Zero за 200 долларов

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Компания Ayn представила ещё одну портативную игровую консоль линейки Loki. Новинка называется Loki Zero и стоит всего 200 долларов. Это самая дешёвая портативная игровая приставка с Windows на рынке.





Параметры тут, правда, соответствующие. К примеру, сердцем служит APU Athlon Silver 3050e. Это мобильный гибридный процессор на архитектуре Zen первого поколения с двумя ядрами, поддержкой SMT и iGPU Vega 3. То есть производительность тут весьма скромная, кроме того, 14-нанометровый техпроцесс не позволяет такому APU быть максимально энергоэффективным.

Также у консоли имеется 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти eMMC и шестидюймовый экран разрешением 1280 х 720 пикселей. Последний аспект положительно скажется на нагрузке на GPU.

Из остального можно отметить аккумулятор ёмкостью 40,5 Вт•ч, слот для SSD формата M.2, слот для microSD, Wi-Fi 5, порт USB-C 3.2 и стереодинамики.

Та самая цена в 200 долларов актуальна в рамках предзаказа. Потом консоль подорожает до 250 долларов, а появится в продаже она в самом конце года. Правда, неясно, зачем в то время будет нужна Loki Zero, если за 240 долларов компания обещала выпустить Loki Mini с новым APU AMD Mendocino, который должен быть намного производительнее.