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Когда казалось, что дешевле быть уже не может. Представлена портативная игровая консоль Ayn Loki Zero за 200 долларов

Когда казалось, что дешевле быть уже не может. Представлена портативная игровая консоль Ayn Loki Zero за 200 долларов

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Компания Ayn представила ещё одну портативную игровую консоль линейки Loki. Новинка называется Loki Zero и стоит всего 200 долларов. Это самая дешёвая портативная игровая приставка с Windows на рынке. 


Параметры тут, правда, соответствующие. К примеру, сердцем служит APU Athlon Silver 3050e. Это мобильный гибридный процессор на архитектуре Zen первого поколения с двумя ядрами, поддержкой SMT и iGPU Vega 3. То есть производительность тут весьма скромная, кроме того, 14-нанометровый техпроцесс не позволяет такому APU быть максимально энергоэффективным. 

Также у консоли имеется 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти eMMC и шестидюймовый экран разрешением 1280 х 720 пикселей. Последний аспект положительно скажется на нагрузке на GPU.  

Из остального можно отметить аккумулятор ёмкостью 40,5 Вт•ч, слот для SSD формата M.2, слот для microSD, Wi-Fi 5, порт USB-C 3.2 и стереодинамики.  

Та самая цена в 200 долларов актуальна в рамках предзаказа. Потом консоль подорожает до 250 долларов, а появится в продаже она в самом конце года. Правда, неясно, зачем в то время будет нужна Loki Zero, если за 240 долларов компания обещала выпустить Loki Mini с новым APU AMD Mendocino, который должен быть намного производительнее.  

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