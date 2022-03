Когда и как пикируют рассаду перца

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Те дачники, которые когда-то имели дело с рассадой перцев, знают, какими капризными могут быть ростки этого растения. Они могут замедлить свой рост из-за любого стресса. Пересадка в новую емкость — это процесс, который может спровоцировать ростки остановиться в развитии. Рассказываю, когда пикируют рассаду перца опытные дачники.

Чтобы свести к минимуму все риски повредить рассаду, нужно действовать правильно. При пикировании перцев можно повредить молодые и неокрепшие корешки. Избежать этого легко, придерживаясь простой инструкции, как пикировать рассаду перца в домашних условиях.

Когда пикируют рассаду перца и как это сделать: советы дачника

Напомню, что пикировкой называют пересадку рассады из маленьких емкостей в горшочки побольше или же из общей емкости в отдельные. Проводить процедуру необходимо для того, чтобы стимулировать рост корневой системы растения.

Как понять, что рассаду пора пикировать? На ней должно сформироваться 4 полноценных листочка. Это значит, что росток уже достаточно окреп, чтобы пережить переезд в новую емкость.

Возьмите горшок, который будет немного больше предыдущего. Заполните его грунтом на треть. Выкопайте перец из предыдущего грунта прямо с комом земли. Чтобы не повредить еще неокрепшие корни, не пытайтесь очистить корни от земли. Перенесите рассаду и поместите ее в новый горшок, слегка приминая ком земли, в новый грунт. Закопайте росток чуть ниже, чем уровень семядольных листьев. Щедро полейте рассаду перца.

Вот такая несложная процедура пикирования рассады перцев ждет тех, кто хочет получить богатый урожай овоща в этом году. Не переживайте, если после пересадки ростки лягут на землю или обмякнут. Уже через пару часов они поднимутся!

