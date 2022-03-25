Когда и как пикируют рассаду перца

Когда и как пикируют рассаду перца Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

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Те дачники, которые когда-то имели дело с рассадой перцев, знают, какими капризными могут быть ростки этого растения. Они могут замедлить свой рост из-за любого стресса. Пересадка в новую емкость — это процесс, который может спровоцировать ростки остановиться в развитии. Рассказываю, когда пикируют рассаду перца опытные дачники.

Чтобы свести к минимуму все риски повредить рассаду, нужно действовать правильно. При пикировании перцев можно повредить молодые и неокрепшие корешки. Избежать этого легко, придерживаясь простой инструкции, как пикировать рассаду перца в домашних условиях.

© Depositphotos

Когда пикируют рассаду перца и как это сделать: советы дачника

Напомню, что пикировкой называют пересадку рассады из маленьких емкостей в горшочки побольше или же из общей емкости в отдельные. Проводить процедуру необходимо для того, чтобы стимулировать рост корневой системы растения.

Как понять, что рассаду пора пикировать? На ней должно сформироваться 4 полноценных листочка. Это значит, что росток уже достаточно окреп, чтобы пережить переезд в новую емкость.

© Depositphotos

  1. Возьмите горшок, который будет немного больше предыдущего. Заполните его грунтом на треть.
  2. Выкопайте перец из предыдущего грунта прямо с комом земли. Чтобы не повредить еще неокрепшие корни, не пытайтесь очистить корни от земли.
  3. Перенесите рассаду и поместите ее в новый горшок, слегка приминая ком земли, в новый грунт.
  4. Закопайте росток чуть ниже, чем уровень семядольных листьев.
  5. Щедро полейте рассаду перца.

Вот такая несложная процедура пикирования рассады перцев ждет тех, кто хочет получить богатый урожай овоща в этом году. Не переживайте, если после пересадки ростки лягут на землю или обмякнут. Уже через пару часов они поднимутся!

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