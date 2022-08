Сложно представить ароматную выпечку с насыщенным вкусом без добавления яиц. Этот ингредиент обязателен для теста, если вы хотите получить превосходные бисквиты, булочки, пироги. Но ведь яйца вполне могут забрать объем выпечки. Могут, если неправильно их добавлять. Но не переживайте: секрет пышного теста раскрыт!

Чтобы ваша выпечка не потеряла объем и осталась воздушной и легкой, я расскажу, как правильно добавлять яйца в тесто. На самом деле, здесь нет ничего трудного. Возможно, вы так делали и раньше. Но статья точно будет полезна тем, у кого пироги и бисквиты часто получаются осевшими и сжатыми.

© Depositphotos

Секрет пышного теста: добавление яиц

Прежде всего отделите белки от желтков. Желтки введите в тесто вместе с остальными ингредиентами. Когда заготовка для теста станет однородной, приступайте к подготовке белков. Их нужно взбить в пышную массу.

© Depositphotos

Нельзя недолго оставлять взбитые белки без дела — их нужно сразу же ввести в тесто. Не используйте миксер для введения белковой массы. Это может «забить» тесто. Плавными движениями вмешайте белки лопаткой, направляя движения вверх и в сторону. После того, как ваше тесто будет готово, сразу же перекладывайте его в форму и убирайте в духовку.

© Depositphotos

Итак, чтобы приготовить пышное тесто, вам нужно хорошенько взбить белки отдельно от желтков, аккуратно ввести их в тесто и сразу же отправить выпекаться. Тогда ваши десерты будут пышными и воздушными. Блюдо ведь должно радовать не только желудок, но и глаз, верно? Какую выпечку вы любите больше всего?

The post Когда и как добавлять яйца: секрет пышного теста appeared first on Со Вкусом.