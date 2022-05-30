«Когда хотят, тогда и ездят»: жители Петербурга массово жалуются на плохую работу автобусов в городе

«Нужно в разы больше автобусов, кондукторов необходимо оставить. Маршруты удобные не ликвидировать, тариф с пересадкой должен действовать дольше»;

«Наш 544 автобус теперь, когда хочет, тогда и ездит. Захотят вообще на линию не выпустят»;

«Все же непонятно, почему не сделать так, чтобы и водитель тоже принимал оплату, как это сделано в Париже. Ну не привыкнуть мне к подорожнику»;

«Едем на работу в два раза дольше и с пересадками. И что хорошего?!»;

«Плохая логистика. То транспорта нет, то идет один за одним без разрыва»;

«Вообще не дождаться автобусов!!!»;

«Дорога от Каменоостровского до Новой Охты, раньше на двух маршрутках занимавшая 50 минут (на такси 28-35 минут, но на 350-400р дороже), теперь растягивается на час сорок! Скорость движения автобуса значительно ниже маршруточной, плюс остановки у каждого столба…. И так в любую сторону в любое время», — прокомментировали ситуацию в городе петербуржцы.