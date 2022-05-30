«Когда хотят, тогда и ездят»: жители Петербурга массово жалуются на плохую работу автобусов в городе

Петербуржцы с тревогой и волнением ждут начала второго этапа транспортной реформы. Жители Северной столицы в социальных сетях отмечают, что с 1 июня в городе могут начаться серьезные проблемы с движением.
Транспортная реформа стартовала в Санкт-Петербурге 1 апреля 2022 года. Она предполагала отмену коммерческих маршрутов, переход на единые социальные тарифы и отказ от оплаты наличными средствами. Второй этап реформы планируют начать 1 июня, а третий — 15 июля. Отметим, что в рамках первого шага на улицы Санкт-Петербурга вывели 864 автобуса на 97 маршрутах.
Но планам было не суждено сбыться, а жители Северной столицы уже успели прочувствовать на себе последствия транспортной реформы. Горожане в социальных сетях массово жалуются на долгое ожидание автобусов и трудности с оплатой проезда. Из-за того, что большую часть маршруток отменили, людям приходится ждать автобусов на остановках по 40 минут, а подъезжает он уже полностью забитые.
Кроме того, петербуржцы часто сталкиваются с трудностями при оплате проезда в транспорте. По словам жителей Северной столицы, во многих автобусах не работают валидаторы, а наличные в них не принимают. Людям приходится ехать в автобусе «зайцем» из-за того, что они попросту не могут воспользоваться терминалом.
При этом большая часть горожан предпочитают расплачиваться в транспорте наличными, а такой возможности больше нет. Теперь людям нужно покупать проездной или пользоваться картой, которая также имеется не у всех петербуржцев.
По мнению жителей Санкт-Петербурга, с началом второго этапа транспортной реформы ситуация на дорогах станет только хуже. Многие люди с волнением ждут 1 июня, заранее продумывая более быстрый маршрут на работу.
«Нужно в разы больше автобусов, кондукторов необходимо оставить. Маршруты удобные не ликвидировать, тариф с пересадкой должен действовать дольше»;
«Наш 544 автобус теперь, когда хочет, тогда и ездит. Захотят вообще на линию не выпустят»;
«Все же непонятно, почему не сделать так, чтобы и водитель тоже принимал оплату, как это сделано в Париже. Ну не привыкнуть мне к подорожнику»;
«Едем на работу в два раза дольше и с пересадками. И что хорошего?!»;
«Плохая логистика. То транспорта нет, то идет один за одним без разрыва»;
«Вообще не дождаться автобусов!!!»;
«Дорога от Каменоостровского до Новой Охты, раньше на двух маршрутках занимавшая 50 минут (на такси 28-35 минут, но на 350-400р дороже), теперь растягивается на час сорок! Скорость движения автобуса значительно ниже маршруточной, плюс остановки у каждого столба…. И так в любую сторону в любое время», — прокомментировали ситуацию в городе петербуржцы.
Ранее «Народные Новости» писали, что активист Красильникова сравнила с неудавшимся розыгрышем транспортную реформу в Петербурге. По ее словам, если второй этап будет похож на провалившийся первый, то количество проблем только увеличится, что негативно повлияет на жителей Северной столицы. При этом не стоит забывать, что впереди еще и третий этап, когда в городе полностью уберут все маршрутки.