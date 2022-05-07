Кофту Зеленского цвета хаки продали на лондонском аукционе за 110 тысяч долларов

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Кофту президента Украины Владимира Зеленского цвета хаки продали на лондонском благотворительном аукционе Christie’s за 90 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч долларов). Об это сообщает издание The Telegraph.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал потенциальных покупателей активнее делать ставки. Также он отметил, что цена лота должна быть выше стартовой стоимости — 50 тысяч фунтов стерлингов (61 тысяча долларов). Полученные деньги намерены направить на гуманитарную помощь Украине.
Перед началом аукциона Зеленский выступил с речью по видеосвязи, в которой похвалил «храброго Бориса», посетившего Киев.
«На аукционе были выставлены и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по украинской столице, и тур по Киеву с мэром города Владимиром Кличко», — передает РИА Новости.
Ранее Джонсон и Зеленский во время телефонного разговора обсудили поставку Киеву оружия большей дальности. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского правительства.