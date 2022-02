Кофейная гуща как удобрение для растений: секреты огородников

Я вообще редко пью растворимый кофе. Предпочитаю покупать в зернах и молоть дома. Мне кажется, так напиток получается ароматнее, с более насыщенным вкусом. Еще один бонус от заварного кофе — гуща. К сожалению, гадать я на ней не умею. А вот применить с пользой могу. Во-первых, это один из лучших натуральных скрабов для тела. Во-вторых, хороша кофейная гуща и как удобрение для растений.

© Depositphotos

Пока начинающие огородники отдают предпочтение магазинным подкормкам, ветераны этого дела активно используют спитый кофе. Он обогащает компост, а также может стать самостоятельным удобрением. Еще гущу часто добавляют в смесь для опрыскивания огородных культур. Чтобы получить максимум пользы от жмыха, предлагаю разобраться, как его правильно применить.

Кофейная гуща как удобрение для огородных растений

Качество подкормки

Добиться желаемого результата можно лишь в том случае, если продукт будет качественный и пригодный к использованию. Любителям добавлять в кофе при заваривании сахар и прочие вкусовые добавки придется отказаться от этой привычки. Посторонние ингредиенты могут сделать ваш напиток вкуснее, но полностью испортят подкормку.

К тому же следует уделить особое внимание хранению жмыха. Чтобы он не покрылся плесенью, обязательно просушите его. Затем сложите в бумажный или тканевый мешочек и уберите в сухое место.

Удобрение растений при посадке

Спитой молотый кофе медленно разлагаясь в почве, постепенно отдавая свои полезные вещества длительный период времени. Поэтому добавлять его в землю можно непосредственно при посадке рассады или семян. Просто смешайте жмых 1 к 1 с грунтом и засыпьте смесь в лунку.

Чтобы вырастить крупный и сочный редис или морковь, попробуйте смешать семена со спитым кофе перед посадкой. Ростки прорастут быстрее, а плоды созреют раньше.

Внесение в почву

Внести подкормку из кофейной гущи можно и позже. Вкопайте ее вокруг растений на глубину 3–4 см. Во время полива питательные вещества будут проникать глубже, стимулируя рост рассады и саженцев. Подобным образом можно удобрять и комнатные растения.

© Depositphotos

Опрыскивание

Часто урожай страдает от нашествия вредителей. Они могут в считаные дни свести на нет все ваши труды. Отпугнуть их поможет опрыскивание на кофейной основе. Также жмых можно рассыпать вокруг растений. Аромат, который кажется нам божественным, действует на вредителей с точностью до наоборот. Даже соседские коты перестанут захаживать на ваши угодья.

© Depositphotos

Если вы раньше выкидывали гущу, пора прекратить это делать. Не обязательно быть огородником, вашим комнатным цветам это лакомство тоже придется по душе. А еще оно абсолютно бесплатное. А вы знаете, чем еще можно подкармливать растения?

The post Кофейная гуща как удобрение для растений: секреты огородников appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!