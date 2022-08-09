Кофе или чай: врач-диетолог объяснил пользу и вред традиционных утренних напитков

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. О полезных свойствах, а также с какими продуктами и сколько чашек кофе в день рекомендовано употреблять, чтобы не навредить здоровью, в беседе с «Народными Новостями» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Гинзбург отметил, что на сегодняшний день существует довольно много исследований, которые поначалу воспринимались неоднозначно. Эти исследования показали, что умеренное потребление кофе повышает продолжительность жизни, а также защищает человека от сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний. При этом кофе помогает взбодриться и настроиться на работу.
«Нужно сказать, что кофе — это довольно удачный напиток для начала дня, а также для первой его половины. Однако кофе лучше пить, конечно, после еды, а не перед и не вместо еды. В этом случае всевозможные отрицательные моменты будут сглаживаться. Кофе меньше будет раздражать желудок», — рассказал врач-диетолог.
Наряду с зеленым чаем, с разными полезными напитками, кофе может входить в наш повседневный рацион, считает специалист. Тем более, что кофе имеет бодрящий эффект и придает энергию, а также повышает давление в тех случаях, если оно понижено. В редких случаях кофе употреблять нежелательно.
«Употребление кофе необходимо контролировать, для этого необходимо выбирать какие-то не кофеиновые сорта. Хотя в большинстве случаев, включая и гипертоников, люди переносят кофе хорошо и ничего кроме пользы не извлекают», — отметил Гинзбург.
Однако стоит учитывать, что все исследования были выполнены для фильтрованного кофе, в частности эспрессо, включая всевозможные френч-прессы, гейзерные кофеварки, те, которые отделяют кофе от гущи. Врач-диетолог уточнил, что существуют также и непроверенные данные в исследованиях кофе, в которых утверждается, что кофе с гущей, заваренный прямо в чашке, не очень полезен для здоровья, а даже наоборот, может вызывать определенные риски.
«Но я повторю, это пока не строго доказано, просто нужно учесть, что если хочешь получить пользу от кофе, и ориентируешься на научные данные, то все исследования проводились на фильтрованных сортах кофе», — сообщил специалист.
Очень хорошо пить кофе с молоком, в этом случае убирается избыточная горчинка, возникает мягкость, приятные оттенки вкуса. При этом молоко — это все-таки источник хорошего белка, источник кальция. А вот сахар в кофе врач-диетолог не советует добавлять.
«Кофе может снижать усвояемость кальция, поэтому употребление кофе с молоком создает момент, который может это нивелировать. Однако этот момент еще не строго доказан. А вот сахар лучше не класть. Но опять же, многие любители подчеркивают, что по-настоящему кофе раскрывается, если на чашку положить хотя бы треть чайной ложки сахара или четверть. Небольшие дополнения сахара могут быть уместны для истинных гурманов», — отметил специалист.
Гинзбург объяснил, что сравнение пользы, которую человек может получить, употребляя кофе или чай, некорректно. Потому что, например, в чае, особенно в зеленом, есть такие соединения, как катехины, которые известны своим таким антивозрастным, противораковым действием. В кофе другие компоненты обладают тем же эффектом. Теин в чае, это тот же кофеин в кофе, просто по месту присутствия соединения называют то кофеином, то теином. Считается, что в чае тот же кофеин действует мягче, потому что он соседствует с дубильными веществами.
«Нельзя так сравнивать, это все равно что сравнивать, допустим, малину с клубникой. Чего-то больше в одном, чего-то больше в другом», — пояснил Гинзбург.
Гинзбург отметил, что у здорового человека и те, и другие напитки должны присутствовать в рационе, потому что, оказывая одинаковую пользу, они достигают этого разными механизмами, что необходимо учитывать.