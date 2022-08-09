Кофе или чай: врач-диетолог объяснил пользу и вред традиционных утренних напитков

Гинзбург объяснил, что сравнение пользы, которую человек может получить, употребляя кофе или чай, некорректно. Потому что, например, в чае, особенно в зеленом, есть такие соединения, как катехины, которые известны своим таким антивозрастным, противораковым действием. В кофе другие компоненты обладают тем же эффектом. Теин в чае, это тот же кофеин в кофе, просто по месту присутствия соединения называют то кофеином, то теином. Считается, что в чае тот же кофеин действует мягче, потому что он соседствует с дубильными веществами.