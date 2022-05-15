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    Князев заявил, что никогда не конфликтовал с критиковавшим его Сухоруковым

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Князев заявил, что никогда не конфликтовал с критиковавшим его Сухоруковым

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Народный артист России Евгений Князев прокомментировал заявления актера Виктора Сухорукова об уходе из театра имени Вахтангова.

    В беседе с журналистами Князев рассказал, что слова Сухорукова стали для него неожиданностью, поскольку за все время совместной работы у них никогда не было конфликтов.

    Мужчина отметил, что это не первый случай, когда актер негативно отзывается о своих коллегах. В прошлый раз он также плохо говорил об артистах после ухода из Театра Моссовета.

    Кроме того, по словам Князева, Сухоруков никогда не значится в штате театра имени Вахтангова, хотя заявляет, что покинуть труппу его заставляют обстоятельства.

    «Он же никогда нашим работником не был. Он играл одну роль в нашем театре как приглашенный артист», — цитирует актера Teleprogramma.pro.

    Напомним, ранее Сухоруков объявил о своем уходе из театра имени Вахтангова, потому что ему не хочется работать с Князевым, который, по его словам, ставит себя выше всех остальных.

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