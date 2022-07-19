Княгиня Шарлен и князь Альбер появились на гала-вечере Красного Креста в Монте-Карло

Князь Альбер и княгиня Шарлен

Княгиня Шарлен и князь Альбер появились на 73-м гала-вечере Красного Креста, который прошел в Монте-Карло. Для выхода княгиня выбрала светло-голубое платье Prada в пол с цветочным принтом. Образ Шарлен дополнила клатчем Judith Leiber, а в качестве украшений выбрала колье и браслет с бриллиантами Van Cleef & Arpels.



Князь Альбер и княгиня Шарлен

К паре присоединилась дочь принцессы Монако Стефании Камилла Готтлиб.



Княгиня Шарлен (третья справа), князь Альбер (в центре), Камилла Готтлиб (пятая справа), певица Имани (первая слева) и гости вечера

Княгиня Шарлен

Княгиня Шарлен недавно вернулась к исполнению королевских обязанностей после долгой паузы, связанной с состоянием здоровья. Из-за болезни Шарлен провела вдали от семьи 10 месяцев. Позже в прессе появились слухи, что возвращаться в Монако княгиня не хочет из-за проблем в отношениях с мужем. После же ее возвращения пользователи сети начали отмечать грустное выражение лица Шарлен на официальных приемах и натянутую улыбку.

Сам Альбер слухи о проблемах в семье опроверг и заявил, что его жена восстанавливается после продолжительной болезни. Позже издание Voici сообщило, что Шарлен согласилась на совместные выходы с князем Альбером за 12 млн евро в год.

Ранее Шарлен и Альбер отметили годовщину свадьбы: по этому поводу в официальном инстаграм-аккаунте* княгини был опубликован ее новый семейный портрет с Альбером II.

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