Княгиня Монако Шарлен вместе с семьей посетила детский турнир по регби

Княгиня Монако Шарлен и Альбер II с детьми

Княгиня Монако Шарлен вместе с мужем, князем Альбером II, и детьми, Жаком и Габриэллой, посетила детский международный турнир по регби Сент-Девот — это уже второе ее появление на публике после продолжительной болезни.

Федерация регби Монако проводит соревнования ежегодно при поддержке фонда княгини Шарлен — правда, в 2020 и 2021 мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Однако в этот раз оно состоялось, и княгиня пришла лично поддержать спортсменов с трибуны.

Ранее в апреле Шарлен посетила мотогонки чемпионата мира “Формулы E”. Тогда многие обратили внимание на ее осунувшийся вид, и в сети вновь стали появляться теории о том, что у Шарлен не все благополучно в семейной жизни, а ее болезнь — всего лишь прикрытие. Однако на турнире по регби княгиня была более улыбчивой и общительной — интернет-пользователи полагают, что таким образом она решила развеять слухи.

Напомним, что в ноябре прошлого года Шарлен вернулась в Монако из ЮАР после того, как несколько месяцев лечилась там от тяжелой лор-инфекции, однако из-за ухудшения самочувствия вновь покинула семью и отправилась поправлять здоровье в Швейцарию.