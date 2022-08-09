Кнутов: Зеленский может сбежать с Украины после разгрома ВСУ в Донбассе

ВСУ и украинской элите грозит раскол из-за потери Донбасса, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
В беседе с изданием «Украина.ру» он подчеркнул, что киевский режим ждет крах, поэтому Запад всячески пытается посадить Владимира Зеленского за стол переговоров. Когда Украина потеряет Донбасс, стране начнет угрожать военный переворот из-за массового недовольства в армии руководством страны.
«Среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно», — сказал эксперт.
По его словам, Зеленский сам покинет пост президента и сбежит из страны после своего провала.