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Кнутов: Зеленский может сбежать с Украины после разгрома ВСУ в Донбассе

Кнутов: Зеленский может сбежать с Украины после разгрома ВСУ в Донбассе
globallookpress/Volodymyr Zelensky

ВСУ и украинской элите грозит раскол из-за потери Донбасса, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

В беседе с изданием «Украина.ру» он подчеркнул, что киевский режим ждет крах, поэтому Запад всячески пытается посадить Владимира Зеленского за стол переговоров. Когда Украина потеряет Донбасс, стране начнет угрожать военный переворот из-за массового недовольства в армии руководством страны.

«Среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно», — сказал эксперт.

По его словам, Зеленский сам покинет пост президента и сбежит из страны после своего провала.

Донбасс Зеленский киевский режим Украина
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RusNewsToday24
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