Военнослужащие Народной милиции ЛДНР захватили партию боевых американских беспилотников, переданных Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
В своем интервью «Украина.ру» полковник в отставке отметил, что на дронах установлены бесшумные электродвигатели. Это стало одной из важнейших побед Луганской и Донецкой народных республик.
«Мы их изучим, внесем изменения в системы РЭБ, и наши системы будут работать по этим целям. Такая же ситуация будет с американскими гаубицами. Как только HIMARS появится на Украине, мы попытаемся его образцы заполучить, чтобы продумать, чем, помимо традиционных перехватов, можно воздействовать на это оружие», — констатировал военный эксперт.
Также Леонков отметил, что российские специалисты смогут настроить комплексы РЭБ таким образом, чтобы иметь возможность влиять на взрыватели западных беспилотников. Таким образом дроны будут само ликвидироваться в воздухе без ущерба для окружающих.