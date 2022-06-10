Кнутов: захват силами ЛДНР партии американских беспилотников стал одной из важнейших побед

«Мы их изучим, внесем изменения в системы РЭБ, и наши системы будут работать по этим целям. Такая же ситуация будет с американскими гаубицами. Как только HIMARS появится на Украине, мы попытаемся его образцы заполучить, чтобы продумать, чем, помимо традиционных перехватов, можно воздействовать на это оружие», — констатировал военный эксперт.