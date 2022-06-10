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Кнутов: захват силами ЛДНР партии американских беспилотников стал одной из важнейших побед

Кнутов: захват силами ЛДНР партии американских беспилотников стал одной из важнейших побед
Mil.ru . CC BY 4.0. wikipedia.org

Военнослужащие Народной милиции ЛДНР захватили партию боевых американских беспилотников, переданных Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

В своем интервью «Украина.ру» полковник в отставке отметил, что на дронах установлены бесшумные электродвигатели. Это стало одной из важнейших побед Луганской и Донецкой народных республик.

«Мы их изучим, внесем изменения в системы РЭБ, и наши системы будут работать по этим целям. Такая же ситуация будет с американскими гаубицами. Как только HIMARS появится на Украине, мы попытаемся его образцы заполучить, чтобы продумать, чем, помимо традиционных перехватов, можно воздействовать на это оружие», — констатировал военный эксперт.

Также Леонков отметил, что российские специалисты смогут настроить комплексы РЭБ таким образом, чтобы иметь возможность влиять на взрыватели западных беспилотников. Таким образом дроны будут само ликвидироваться в воздухе без ущерба для окружающих.

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