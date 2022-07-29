Кнутов: ВСУ жертвуют беспилотниками в попытках ударить по подконтрольным России городам

Дальность полета турецких ударных беспилотников Bayraktar составляет порядка 160 километров, но ВСУ обзавелись модернизированной версией дронов, заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Комментируя для издания «Украина.ру» удар по поселку, где проживают сотрудники Запорожской АЭС, он отметил, что для подобных атак ВСУ вынуждены жертвовать летательными аппаратами. Беспилотники отправляют в один конец, начиняя взрывчаткой.
«Он не несет бомбу. Взрывчатка находится в нем самом, а беспилотник просто используют как таран. А поскольку бомбу он не несет, то можно груз облегчить и добавить топлива, чтобы дальность увеличить», — объяснил эксперт.
По его словам, если Россия и Иран достигнут договоренностей по поставкам БПЛА, и те подтвердят заявленные характеристики, линию фронта удастся плотно закрыть.